Gestiegen sind die Zahlen insbesondere in Nordsachsen, wo es aktuell 46 Fälle gibt. Nachdem mehrere Beschäftigte eines Geflügelbetriebs in Mockrehna nach der Rückkehr aus dem Urlaub positiv auf Corona getestet wurden, folgte eine vorsorgliche Testung von rund 600 Betriebsmitarbeitern. Am Freitag wurden 25 Corona-Fälle in dem Geflügelbetrieb in Mockrehna bestätigt. Am Montag kamen zwölf neue bestätigte Personen mit einer Coronavirus-Infektionen hinzu. In Summe gibt es in dem Betrieb nach den bisherigen Testungen nun 37 Fälle. Die meisten Betroffenen haben keine oder kaum Symptome, heißt es aus dem Gesundheitsamt.

46 Personen sind im Landkreis Nordsachsen als Corona-positiv registriert, 37 davon im Zusammenhang mit dem Schlachtbetrieb in Mockrehna. Bildrechte: Tobias Junghannß