Die Gesundheitsämter der Landkreise haben seit Freitag 122 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die meisten Fälle registrierten die Behörden in den Großstädten Leipzig mit 36 und Dresden mit 31 neuen Infektionen. In einigen Dresdner Schulen mussten Klassen in Quarantäne geschickt werden.

So befinden sich in Dresden fünf Klassen der Grundschule Weixdorf bis 13. Oktober in häuslicher Quarantäne. Bis zum 15. Oktober gilt das für eine neunte Klasse an der 56. Oberschule "Am Trachenberg". Neben den 27 Schülern sind hier auch sechs Lehrkräfte betroffen. Bis zum 9. Oktober bleiben 21 Schüler und fünf Lehrkräfte der 102. Grundschule in der Johannstadt sowie neun Schüler der 30. Oberschule in der Inneren Neustadt daheim. Für die Jungen und Mädchen ist damit Homeschooling angesagt.