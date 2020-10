Die Corona-Infektionen nehmen in Sachsen weiter im zweistelligen Bereich zu. So wurden im Freistaat von Montag zu Dienstag 67 Neuinfektionen mit dem Coronavirus von den Gesundheitsämtern gemeldet. Dabei liegt Dresden mit 77 Neuinfektionen innerhalb von einer Woche an der Spitze, gefolgt von der Stadt Leipzig mit 55 und dem Landkreis Bautzen mit 51 registrierten Neuansteckungen in einem Zeitraum von sieben Tagen.

In der Landeshauptstadt mussten bereits wegen aufgetretener Infektionen Grundschulen in Weixdorf und Johannstadt sowie die 56. und 30. Oberschule Schülerinnen und Schüler in Quarantäne schicken. Nach Angaben der Stadtverwaltung von Dienstag gibt es inzwischen einen weiteren Corona-Fall am Gymnasium Dresden-Plauen sowie in der Klassenstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums der Hoga-Schule in Striesen. Auch dort müssen sich die ermittelten Kontaktpersonen in Quarantäne begeben.