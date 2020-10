In Sachsens Nachbarland Tschechien ist die Zahl nachgewiesener Corona-Infektionen noch einmal sprunghaft angestiegen. Die Gesundheitsbehörden registrierten den neuen Rekordwert von 11.100 neuen Fällen innerhalb von 24 Stunden - 1.400 mehr als am Vortag. In Tschechien wurde zuletzt allerdings auch mehr getestet.