Die Rückkehr von Fans in die Fußballstadien wird Realität. Bund und Länder einigten sich rechtzeitig vor dem Start in die neue Saison auf eine sechswöchige Testphase mit stark reduzierter Zuschauer-Kapazität. Bundesweit einheitlich dürfen bei Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern nun 20 Prozent der Plätze besetzt werden.

Am Wochenende war der DFB-Pokal eine Art Testlauf für entsprechende Hygienekonzepte. In Dresden beispielsweise sahen über 10.000 Zuschauer das 4:1 von Dynamo gegen den Hamburger SV. Bundesligist Rasenballsport Leipzig erhielt die Freigabe der Stadt, am kommenden Sonntag beim Bundesliga-Auftakt gegen den FSV Mainz 05 bis zu 8.500 Zuschauer ins Stadion zu lassen.