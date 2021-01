Für die Schnelltests wurden rund 100 Testschulen eingerichtet. Dort wird nach Angaben des Landesamts für Schule und Bildung dann zeitlich versetzt getestet, um größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Im Landkreis Leipzig kommen mobile Teams an die Schulen. So sollen den Schülern unnötige Busfahrten erspart werden. Durchgeführt werden die Antigen-Tests durch fachlich qualifiziertes Personal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), den Hilfsorganisationen von Arbeiter-Samariter-Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst und DLRG.



Wie sie an die Testschulen gelangen, steht den Schülern frei. Um den Schulbusverkehr zu entzerren, wird eine individuelle Eigenanreise empfohlen. Mit den Trägern der Schülerbeförderung wurde vereinbart, wenn immer möglich, eine halbe Besetzung der Schulbusse anzustreben, teilte das Kultusministerium auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Zudem müssten die Schüler eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.