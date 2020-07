Die Tanzgruppe des Dresdner Carneval Clubs vor dem Technischen Rathaus läutet am 11.11. die fünfte Jahreszeit mit ein. Bildrechte: MDR/Kathrin König

Die Aktionen zum Auftakt der närrischen Zeit am 11.11. vor den Rathäusern schätzt der Carneval-Verband in Sachsen als "überschaubare Veranstaltungen" ein, bei denen der Mindestabstand eingehalten und die Kontakte der Beteiligten nachvollzogen werden könnten. "Wie große Feste in Sälen und Umzüge aussehen werden, darüber machen wir uns Gedanken, wenn es so weit ist", meinte Karnevalist Jörg Weiser. Von vorn herein schon die Faschingssasion abzublasen, wie es ein Karnevalsverein in Thüringen gemacht hat, komme für Sachsen nicht in Frage. Absagen seien dem Dachverband aller Faschingsvereine und Elferräte in Sachsen bislang nicht bekannt.