Fünfte Jahreszeit Narren in Sachsen feiern Fasching digital

Normalerweise würden die Narren in den sächsischen Faschingshochburgen die berühmte fünfte Jahreszeit seit Wochen mit viel Herzblut feiern. Bis Aschermittwoch hätte es für die Narren kein Halten gegeben. Ob Weiberfastnacht, Fastnachtssonntag, Rosenmontag oder Faschingsdienstag, die närrischen Tage waren bislang geprägt von Prunksitzungen, Faschingsparties und Karnevalsumzügen. Doch in diesem Jahr ist den Narren die Saison verhagelt worden. Corona hat das bunte Treiben ausgebremst - zumindest in der realen Welt. Gefeiert wird mancherorts aber trotzdem: coronabedingt virtuell im Internet.