Auf den Spargelfeldern bei Kyhna glitzern die Abdeckfolien in der Sonne, dazwischen herrscht geschäftiges Treiben. Fast so wie es um diese Zeit auch sein sollte. Zum Glück sei es noch nicht so warm und der Spargel wachse noch nicht so rasant, erklärt der Betriebsleiter der Gemüsebau Kyhna GmbH im Landkeis Nordsachsen, Jürgen Kopf.