Größere Feiern sind in Sachsen nach wie vor untersagt. Nach Auskunft des sächsischen Sozialministeriums gelten auch für Feiern - egal welcher Art und egal ob im Freien oder in geschlossenen Räumen - die Kontaktbeschränkungen. Das heißt, es dürfen derzeit nur die Mitglieder des eigenen Hausstandes plus eine weitere Person und deren Partner daran teilnehmen.