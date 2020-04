Gottesdienste für Onlineübertragungen, aber vor leeren Kirchenbänken soll es ab nächster Woche in Sachsen nicht mehr geben. Maximal 15 Besucher sind dann erlaubt. Bildrechte: dpa

Die Bischöfe der katholischen und evangelischen Kirchen reagierten erleichtert auf die Lockerung des Gottesdienstverbotes. Der evangelisch-lutherische Landesbischof Tobias Bilz sagte: "Ich schätze es, dass auch in der Krise Seelsorge und verschiedene Formen kirchlichen Lebens möglich sind." Die Landeskirche sei sich der Verantwortung bewusst, die diese Öffnung mit sich bringe. Nächste Woche soll ein Schutzkonzept zur Umsetzung der Regeln in den Kirchgemeinden vorgelegt werden, kündigte Bilz an.