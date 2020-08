Wer regelmäßig die Fenster zum Lüften weit öffnet und seine Grünpflanzen pflegt, hat schon das Meiste für genügend Luftfeuchte getan. Bildrechte: dpa

Ob sich das Coronavirus ausbreitet oder nicht, hängt auch stark von der Luftfeuchtigkeit in Räumen ab. Das haben Forscher vom Leipziger TROPOS-Institut zusammen mit indischen Kollegen herausgefunden. Sie empfehlen eine relative Luftfeuchtigkeit der Raumluft von mindestens 40 Prozent. Die Spanne könne bis 60 Prozent gehen. Solche Erkenntnisse werfen viele praktische Fragen auf, vor allem für die Corona-Zeit ab Herbst.

Bildrechte: imago images / AGB Photo "Bei uns liegt die Luftfeuchte im Sommer normalerweise bei 60 bis 70 Prozent in den Räumen", sagt Matthias David, der seit 1963 als Meister im Klimaanlagen- und Lüftungsbau in Leipzig arbeitet. Er habe während seines ganzen Berufes nur ganz selten Werte in Räumen gemessen, die unter 40 Prozent Luftfeuchte aufwiesen. "Wenn, dann ist das der Fall in ganz langen, kalten Wintern, wenn die Leute viel heizen und die Außenluft sehr trocken ist. Oder wenn Leute ihre Klimaanlage so weit herunterdrehen, dass der Raum eiskalt ist", sagt David. Klimaanlagen sollten im Grunde immer nur fünf Grad Celsius kühler zur aktuellen Außentemperatur eingestellt werden.

Davids jahrzehntelange Handwerker-Erfahrung bestätigt auch die Haus- und Wohnzeitschrift "Das Haus": "Im Winter beziehungsweise während der Heizperiode herrscht oft eine niedrigere Luftfeuchtigkeit in Büro- und Wohnräumen. Das liegt einerseits an trockener Heizungsluft. Zudem ist die Luft draußen, die beim Lüften hereinkommt, im Winter trockener als im Sommer, da kalte Luft weniger Feuchtigkeit speichern kann. Im Sommer steigt die Luftfeuchtigkeit draußen entsprechend an."

Welche Luftfeuchte gilt als ideal?

Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie hoch der Anteil des Wasserdampfes in der Raumluft ist. Raumklimaforscher führen Werte zwischen 40 und 50 Prozent Luftfeuchte als ideal an, es können auch 60 Prozent sein. Alles darüber kann zur Schimmelbildung führen.

Bildrechte: colourbox Experten raten dazu, sich bei dem Thema nicht aufs Gefühl zu verlassen. Studien haben ergeben, dass Menschen den Feuchtigkeitsgehalt selbst nicht zuverlässig abschätzen können. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt die Tipps (s. unten) oder schafft sich einen Hygrometer an. Besser bekannt sind die Geräte als Luftfeuchtigkeitsmesser oder Feuchtigkeitsmesser. Preiswerte Geräte gibt es ab acht bis zehn Euro, es sind aber auch Präzisionsmodelle für mehr als 130 Euro zu haben. Mehrere Zeitschriften und Internet-Portale haben im Jahr 2020 diverse Modelle ausprobiert und ihre Testergebnisse veröffentlicht.