Private Rundfunksender in Sachsen bekommen in der Corona-Pandemie staatliche Unterstützung. Wie die Staatskanzlei am Montag in Dresden mitteilte, können Sender zum Ausgleich von Einnahmeausfällen ab sofort finanzielle Mittel vom Freistaat und Bund beantragen. Insgesamt stünden 3,2 Millionen Euro für private sächsische Rundfunkveranstalter und nicht-kommerzielle Radiosender zur Verfügung.