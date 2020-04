Lust auf Bewegung im Freien - das ist das Motto von Outdoor-Fitness-Trainer Andreas Börner. Er empfiehlt allen, auch denen, die bisher nicht so viel mit Sport am Hut hatten, an die frische Luft zu gehen und zu laufen. Keine Stunde, sondern zehn Minuten zügig gehen. Das sei ein guter Anfang und könne dann auf 20 Minuten gesteigert werden. Er rät, sich Laufpläne im Internet anzusehen, zum Beispiel das "Lauf-10-Projekt", das in zehn Wochen fit machen soll. Die Pläne gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene.