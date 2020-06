Der Berufsverband der Gymnasiallehrer in Sachsen hat vor dem Hintergrund aufgelegter Corona-Hilfsprogramme für die Wirtschaft auch Investitionen in die Bildung verlangt. "Es muss zusätzliches Geld in die Hand genommen werden, denn wir brauchen an Sachsens Schulen sowohl eine moderne digitale Infrastruktur als auch ausreichend personelle Ressourcen", sagte der Landesvorsitzende des Verbands, Thomas Langer.