Die Verknüpfung von der Welt der Wissenschaft mit der Geschäftswelt ist eine echte Herausforderung. Was an Erkenntnissen durch Forschung in Sachsen gewonnen wird, in konkrete Produkte umzusetzen, ist der nächste Schritt.

Ein Blick in ein europäisches Nachbarland könnte Ansporn sein. In den Niederlanden wird neben den täglichen Corona-Infektionszahlen mittlerweile auch der tägliche Infektionsgrad im Abwasser ausgewiesen, um die Dynamik der Pandemie besser einzuschätzen zu können. Woran in Leipzig am UFZ noch geforscht wird, ist hier also schon gelebte Praxis. Allerdings stehen die Leipziger Forscher vor wesentlich größeren Herausforderungen: In den Niederlanden gibt es nicht einmal 400 Kläranlagen, die überwacht werden müssen, in Deutschland sind es mehr als 10.000.