Petra Köpping: Man kann gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht verordnen. Lücken müssen wir benennen. Jüngere und auch Ältere glauben, Corona ist schon nicht so schlimm. Oder sie sagen: Was geht mich das an? Wir appellieren an den vernünftigen Umgang miteinander und an die Solidarität aller. Es gibt viele betroffene Gruppen, auch jüngere Gruppen. Wir können nicht alles administrativ regeln, wir müssen auch als Gesellschaft zusammenwirken.