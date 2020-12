Sachsen ist ein bundesweiter Hotspot - woran liegt das? Viele Krankenhäuser befinden sich nach eigener Aussage "am Limit". Teils widersprüchliche Zahlen stehen im Raum. Ist die Lage wirklich so schlimm? Was bringen Selbsttests und wie sicher ist die geplante Impfung? Diese und viele andere Fragen bewegen Sie. Wir haben Hunderte Mails und Zuschriften über die Sozialen Medien bekommen. Leider ist unsere Sendezeit begrenzt und wir müssen nun eine Auswahl treffen. Daher schließen wir das Kontaktformular und möchten uns sehr herzlich für Ihre rege Teilnahme bedanken. Einzelne Fragen können noch per Facebook gestellt werden. Dazu klicken Sie sich einfach hier rein. Im MDR Fernsehen können Sie die Sendung ab 22:10 Uhr verfolgen.