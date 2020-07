Das Risiko einer Ansteckung beim Baden ist äußerst gering. Zu diesem Schluss kommt das Umweltbundesamt. Denn der Hauptübertragungsweg erfolge über virushaltige Tröpfchen direkt von Mensch zu Mensch (zum Beispiel durch Niesen oder Husten). Laut WHO gibt es auch keine Hinweise, dass das Coronavirus über den Wasserweg übertragen wird.



Beispiel 1: Das Wasser in Freibädern ist in der Regel chlorhaltig und macht Viren und Bakterien unschädlich. Selbst wenn eine infizierte Person baden geht, ist eine Ansteckung über das Wasser somit unwahrscheinlich.



Beispiel 2: Der Cospudener See bei Leipzig fasst rund 109 Millionen Kubikmeter Wasser. Viren, die eine infizierte Person mit ins Wasser bringt, werden hier sehr stark verdünnt. Abwässer, die möglicherweise weitere Viren enthalten, werden außerdem nicht direkt in Badegewässer eingeleitet. Verschiedene Wissenschaftler aus den USA und den Niederlanden hatten Spuren von SARS-CoV-2 im Stuhl Infizierter gefunden, allerdings nur mittels molekularbiologischer Verfahren. Infektiös sei das Virus nicht mehr gewesen. Eine Ansteckung in Seen oder Flüssen ist somit äußerst unwahrscheinlich.