Die Dresdner und Leipziger Ortsgruppen der Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" haben ihren Protest ins Internet verlegt und nehmen am "globalen Netzstreik" teil. Zur Begründung hieß es, dass aufgrund der Corona-Pandemie keine Demonstrationen stattfinden könnten. Daher seien die Aktivisten aufgerufen, ihren Protest anders zu zeigen: Plakate oder ein grünes Stück Stoff sollten sichtbar an Fenstern platziert werden.