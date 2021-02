Bewegung im Freien, Einkaufen und Individualsport sind bei der Aufhebung des 15-Kilometer-Radius wieder an jedem gewünschten Ort möglich. Allerdings gelten immer die Regeln des Landkreises, in dem man sich gerade befindet.



Beispiel Dresden: Stand Sonntagabend bedeutet das für die Dresdner, sie dürften in den Landkreis Sächsische Schweiz/ Osterzgebirge fahren, nicht aber in die Landkreise Meißen oder Bautzen. In diese dürfen nur diejenigen, die maximal 15 Kilometer entfernt wohnen oder arbeiten. Das gilt so lange, bis auch die Nachbarlandkreise die 15-Kilometer-Regel aufheben.