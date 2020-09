Die Bundesregierung hat am Freitagabend die gesamte Tschechische Republik zum Corona-Risikogebiet erklärt. Das Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichte eine entsprechend aktualisierte Liste. Damit entfällt die Ausnahme für zwei Regionen, darunter den Kreis Usti nach Labem an der Grenze zu Sachsen. Auch ganz Luxemburg und das Bundesland Tirol wurden in die Liste der Risikogebiete aufgenommen.