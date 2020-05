Angesichts der Auflagen im Gaststättenbereich setzt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Sachsen zu Christi Himmelfahrt auf die Vernunft der Gäste. "Wir hoffen, dass viele Gäste kommen und die Regeln akzeptieren - vor allem auch zum Herrentag", sagte Axel Klein, Hauptgeschäftsführer des Dehoga in Sachsen. Er erinnerte daran, dass die Infektionsgefahr immer noch bestehe.

Wie feucht-fröhlich die Sachsen in diesem Jahr feiern, wird sich am Donnerstag zeigen. Bildrechte: André März

Christi Himmelfahrt wird an diesem Donnerstag für die Gastronomie eine besondere Herausforderung. Wo sich normalerweise bei gutem Wetter die Menschen auf den Bierbänken zusammendrängen, ist Disziplin gefragt. So wird der Vatertag am Hotel Kloster Nimbschen in Grimma auf einer großen Freifläche stattfinden. Statt Bierbänke gibt es Stehtische und die Musik kommt aus der Konserve statt von einer Liveband. "Ich denke, dass es nicht so ein großer Ansturm wird", sagte Antonia Fischer, die mit ihrem Mann das Unternehmen leitet.