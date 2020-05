Trotz der angekündigten Lockerungen für die Gastro- und Hotelbranche haben sich in Sachsen am Freitag erneut zahlreiche Unternehmen an Protestaktionen beteiligt. In Leipzig stellten sie 2.500 leere Stühle vor die Oper auf den Augustusplatz, in Dresden formierten sie auf dem Neumarkt ein rotes Herz aus Polsterstühlen. In Annaberg-Buchholz im Erzgebirge verpassten Gästeführer einer Statue von Adam Ries einen Mundschutz. Auch in Olbernhau und Zwickau beteiligten sich Unternehmer an der in Dresden gegründeten und koordinierten Initiative "Leere Stühle".