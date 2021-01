Hochschulverband: "Ja, wir vereinsamen"

Schreiber zufolge sind die Erstsemester von den Folgen der Pandemie am stärksten betroffen. "Die Erstsemester haben das akademische Leben so nie kennengelernt", erklärt Schreiber. Deswegen sei versucht worden, viele Präsenzveranstaltungen zu ermöglichen. "Doch seit dem Lockdown ist das auch nicht mehr erlaubt." Trotzdem begrüße der Hochschulverband alle Regeln, die helfen, die Pandemie einzudämmen. Grundsätzlich seien die Hygieneregeln an den Unis in Sachsen "gut und schnell umgesetzt worden." Schreiber erklärte mit einem Lachen am Telefon: "Überspitzt gesagt haben meine Hände mehr Alkohol bekommen als meine Leber."