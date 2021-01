Den Auftakt für das Bildungsprogramm macht am Montag die Kinderuni in Leipzig. Produziert werden neue, fächerübergreifende Lernvideos fürs Netz. Die Videos sind über die Plattform #gernelernen von MDR WISSEN in der ARD-Mediathek, im Web bei MDR WISSEN und auf dem MDR-YouTube-Kanal abrufbar. Das Angebot #gernelernen vermittelt fächer- und jahrgangsübergreifend spielerisch und multimedial schulischen Stoff an Schülerinnen und Schüler.