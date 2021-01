Mitten in der Corona-Pandemie soll ein Gesetz den öffentlichen Einrichtungen wie beispielsweise den Landesdirektionen mehr Vollmachten zur Krisenbewältigung verschaffen. Doch das Gesundheitsnotstandsgesetz (SächsGNG) ist selbst in der Regierungskoalition umstritten.

Ein Indiz dafür spielte sich am Montag in der nichtöffentlichen Sitzung der Corona-Ausschüsse im Landtag ab: Als Sozialministerin Petra Köpping erwähnte, das Gesetz werde am Dienstag im Kabinett behandelt, hätte es flugs den Mitarbeiterhinweis gegeben, dass das Thema schon wieder von der Tagesordnung genommen worden war. So erzählen es Beobachter aus dem Ausschuss.

Kabinett will Gesetzentwurf diskutieren

Tatsächlich soll sich nun das Kabinett in der kommenden Woche mit dem Gesetzentwurf befassen. Dieser sieht besondere Befugnisse vor - unter anderem bei der Material- und Personalversorgung im Fall eines Gesundheitsnotstandes. Das sei eine Konsequenz aus Mängeln bei der bisherigen Pandemiebekämpfung. Der Gesundheitsnotstand selbst soll explizit durch die Landesregierung festgestellt werden können. Das sorgt bei der Opposition für heftige Kritik - und nicht nur dort.

Kritik der Opposition

Der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Frank Schaufel, mahnt Transparenz an. Das geplante Notstandsgesetz würde der Regierung erhebliche zusätzliche Befugnisse gewähren. "Dies im Alleingang ohne Beteiligung des Parlaments, der Öffentlichkeit und Experten aus der Wissenschaft anzuschieben, sehe ich als hochproblematisch an."

Rico Gebhardt, Linke-Vorsitzender und rechtspolitischer Sprecher im Landtag Bildrechte: dpa Auch die Linke kritisiert die fehlende Parlamentsbeteiligung, vor allem in dieser Hinsicht gäbe es in Sachsen einen akuten Notstand, sagt Rico Gebhardt, der Vorsitzende und rechtspolitische Sprecher der Linke-Fraktion im Sächsischen Landtag: "Die Mitbestimmung des Landtages über die Corona-Maßnahmen will die Regierung nicht gesetzlich regeln - aber wenn es um die eigenen Befugnisse geht, fällt es ihr offensichtlich leicht, ein Gesetz zu formulieren. Ich kann ja verstehen, dass man die Fehler der Vergangenheit ausräumen und beispielsweise die Beschaffung von Schutzmaterial besser organisieren will. Ich bezweifle allerdings, dass eine Zwangsverpflichtung medizinisch geschulter 'Freiwilliger' vor Gericht standhielte." Höchst problematisch sei vor allem, dass die Regierung den Notstand auch ohne Parlamentsbeteiligung feststellen will.

Grünen-Rechtsexperte für Parlamentsbeteiligung

Die Entwurfsbegründung, der Landtag habe eine solche Kompetenz nicht, weil dies der fachlichen Bewertung des öffentlichen Gesundheitsdienstes unterliege, tragen auch die Grünen nicht mit. Sie haben ihre Bedenken nach Informationen von MDR SACHSEN auch deutlich im Kabinett formuliert. Der Rechtsexperte der Grünen im Landtag, Valentin Lippmann sagte dazu MDR SACHSEN:

"Dass der Gesundheitsnotstand durch die Staatsregierung am Landtag vorbei festgestellt werden soll, ist aus meiner Sicht ein No-Go. Wir kämpfen als Bündnisgrüne seit Monaten für mehr Parlamentsbeteiligung bei den Corona-Schutzverordnungen. Da ist es nicht akzeptabel, dass nun noch mehr Grundrechtseingriffe am Parlament vorbei entschieden werden sollen." Auch die plötzliche Eile, mit der der Entwurf nun durchgebracht werden soll, stößt auf Widerspruch. Eine solche Materie eigne sich nicht, übers Knie gebrochen zu werden, so Lippmann:

Bildrechte: Grüne Fraktion Sachsen / Elenor-Breusing Bei einem solchen Gesundheitsnotstands-Gesetz stellen sich gravierende verfassungsrechtliche Fragen, insbesondere hinsichtlich der Zuständigkeit des Landes und der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen. Valentin Lippmann Grünen-Rechtsexperte und Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen-Fraktion im Landtag

Gesetzentwurf offenbar noch nicht mehrheitsfähig