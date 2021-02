Die Gesundheitsämter in Sachsen sind optimistisch, die Kontaktnachverfolgung gewährleisten zu können. (Symbolbild) Bildrechte: mdr/panthermedia

Die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte in Sachsen sind zuversichtlich, die Verfolgung von Kontaktpersonen auch bei steigenden Inzidenzen gewährleisten zu können. Einen genauen Höchstwert nannten die Landratsämter im Freistaat auf Nachfrage von MDR SACHSEN allerdings nicht. So teilte beispielsweise das Gesundheitsamt des Landkreises Meißen mit, man habe auch bei einem Inzidenzwert von 500 die Nachverfolgung der Kontaktpersonen angestrebt. Ein absoluter Wert, bei dem die Kontaktpersonennachverfolgung in kurzer Zeit erfolgreich realisiert werden könne, sei aber nicht zu benennen. Dies sei unter anderem abhängig vom möglichen Personaleinsatz, hieß es.

Zahl der Kontakte entscheidend

Ähnlich äußerte sich auch das Gesundheitsamt in Görlitz. Man wolle sich nicht auf einen konkreten Inzidenzwert bei der Kontaktpersonennachverfolgung festlegen, da in diesem Zusammenhang unterschiedliche Aspekte zu betrachten seien. "Zum einen ist die Anzahl der Kontakte maßgeblich und zum anderen auch die aktuell geltenden Corona-Regeln in Form der Kontaktbeschränkungen." Das bedeute, dass bei einer starken Kontaktbeschränkung weniger Kontaktpersonen zu ermitteln seien und somit die Kontakte auch bei einem höheren Infektionsgeschehen zeitnah durch das Gesundheitsamt nachverfolgt werden könnten, so das Landratsamt.

Mit Kontaktbeschränkungen sei auch die Zahl der zu ermittelnden Personen geringer, so das Gesundheitsamt Görlitz. (Archivbild) Bildrechte: LausitzNews

Amtshilfe und Bundeswehr

Von allen Landkreisen hieß es, durch Aufstockung mit Personal anderer Ämter oder mit Hilfe von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr sei man in der Lage, den Mehraufwand bei höheren Inzidenzen abzufangen. Das Gesundheitsamt in Chemnitz ist sich sicher, mit dem Stammpersonal Kontakte bis zu einer Wocheninzidenz von 30 allein zu bewältigen. Für höhere Neuinfektionsraten habe man aber vorgesorgt, hieß es. Bis zur Inzidenz von 100 sei das Gesundheitsamt der Stadt in der Lage, die Kontaktverfolgung mit Personal aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung zu bewältigen. Mit externer Hilfe könne auch die Kontaktverfolgung ab einer höheren Inzidenz geleistet werden.

In vielen Gesundheitsämtern helfen Soldatinnen und Soldaten bei der Ermittlung von Kontaktpersonen. (Archivbild) Bildrechte: dpa

Andere Aufgaben stehen hinten an