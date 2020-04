Auf der Autobahn 17 Richtung Prag staut sich der Verkehr am Donnerstagvormittag mehr als 20 Kilometer zurück bis nach Bad Gottleuba. Die Autobahnpolizei Dresden rechnet mit noch längeren Rückstaus. "Das wird noch mehr werden, denn es geht aufs Wochenende zu", sagte ein Beamter auf Nachfrage von MDR SACHSEN. Am Grenzübergang kontrolliere die tschechische Polizei jedes einzelne Fahrzeug.

Die tschechische Polizei hatte bereits am Dienstag ihre Grenzkontrollen verschärft. Seitdem nehmen die Beamten die Personalien aller Lkw-Fahrer auf, die in die Tschechische Republik einreisen, aber auch das Land verlassen. Zwar sind die Lkw-Fahrer vom Ein- und Ausreiseverbot der tschechischen Regierung ausgeschlossen. Haben sie jedoch mehr als 14 Tage im Ausland verbracht, müssen sie zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne. Durch die Aufnahme der Personalien können die Beamten nun feststellen, ob die Zwei-Wochen-Frist eingehalten wurde.