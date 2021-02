In der Nacht zu Sonntag waren die verschärften Einreiseregeln in Kraft getreten. Die Folge waren am Montagmorgen kilometerlange Staus auf der tschechischen Seite auf der Autobahn von Prag Richtung Dresden. Innenminister Roland Wöller (CDU) zufolge, soll das aber nicht nur an Grenzkontrollen gelegen haben. Vor allem gesperrte Grenzübergänge aufgrund der Witterung hätten zu den Verzögerungen geführt.