Auf der A17 bildeten sich bereits am Vormittag lange Schlangen am Grenzübergang. Die Polizei rechnet für den Abend mit einem Ansturm.

Auf der A17 bildeten sich bereits am Vormittag lange Schlangen am Grenzübergang. Die Polizei rechnet für den Abend mit einem Ansturm.

Auf der A17 bildeten sich bereits am Vormittag lange Schlangen am Grenzübergang. Die Polizei rechnet für den Abend mit einem Ansturm. Bildrechte: André März

Seit Mitternacht gelten an den Grenzen zu Tschechien schärfere Einreiseregeln . Um die Ausbreitung der in vielen tschechischen Regionen vorkommenden, ansteckenderen Varianten des Coronavirus einzudämmen, wird an den Grenzübergängen in Sachsen verschärft kontrolliert .

Wenige Stunden nach Einführung der Kontrollen bei der Einreise aus Tschechien hat sich am Sonntagmorgen am Grenzübergang der Autobahn 17 bereits eine lange Warteschlange gebildet. Nach MDR Informationen ist mit einer Verzögerung von über 15 Minuten zu rechnen.

Einen Ansturm erwartet die Bundespolizei aber erst in den späten Abendstunden, wenn Lastkraftwagen wieder fahren dürfen, sagte Christian Meinhold, Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna. Alle deutsch-tschechischen Grenzübergänge in Sachsen blieben grundsätzlich geöffnet. Reisenden fehle es meist an der digitalen Einreiseanmeldung und an einem Corona-Test. Beides könne an der Grenze in Breitenau nachgeholt werden.