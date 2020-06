Tschechien öffnet seine Grenze für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn früher als geplant - voraussichtlich bereits ab Sonnabend. Das sagte Ministerpräsident Andrej Babis am Donnerstag der Agentur CTK. Er habe das Kabinett für Freitagmorgen zu einer Sondersitzung in Prag einberufen, um darüber formal zu entscheiden. Ursprünglich sollte die Lockerung erst am 15. Juni in Kraft treten.