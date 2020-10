Mit dem in Kraft treten der neuen Muster-Quarantäne Verordnung Deutschlands, gelten auch in Sachsen neue Quarantäne-Regelungen für Einreisende aus ausländischen Risikogebieten. Wie das Sozialministerium mitteilte, müssen Personen, die aus dem Ausland nach Sachsen einreisen und sich in den letzten zehn Tagen in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten haben, für einen Zeitraum von zehn Tagen in häusliche Quarantäne. Diese kann frühestens fünf Tage nach der Einreise durch einen negativen Corona-Test beendet werden. Der Zeitpunkt des Tests darf frühestens fünf Tage nach der Einreise vorgenommen worden sein, so das Ministerium.