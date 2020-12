Wenn die digitale Technik funktioniert und damit die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern, sollte die häusliche Lernzeit dem Unterricht in der Schule eigentlich in nichts nachstehen - so der Gedanke im sächsischen Kultusministerium. Der Unterricht sollte sich weiter an den Lehrplänen orientieren. Wenn Lehrplaninhalte nicht digital vermittelt werden können, sollten analoge Wege beschritten werden. In jedem Fall sollten die Schülerinnen und Schüler Rückmeldungen für ihre erbrachten Leistungen in häuslicher Lernzeit bekommen. Von der Anzahl der festgelegten Leistungsnachweise kann im Schuljahr 2020/2021 aber abgewichen werden.