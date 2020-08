Bildrechte: dpa

Ende März 2020 war die Frage, ob Masken nützen oder nicht, auch unter Gesundheitsfachleuten umstritten. Jena und Nordhausen in Thüringen preschten als erste Kommunen vor. Mitte April legte Sachsen dann fest, dass beim Einkaufen und in Bus und Bahn ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss. Inzwischen haben sich die Masken zu einem Mode-Artikel entwickelt. Dynamo Dresden verkaufte beispielsweise Masken in Vereinsfarben, ebenso der Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig. Auch der Freistaat hat sie für sein Merchandising entdeckt. 15.000 weiß-grüne Schutzmasken sind laut Staatskanzlei produziert worden. Ministerpräsident Michael Kretschmer tritt bei offiziellen Terminen immer mal mit dem Slogan der Imagekampagne "So geht Sächsisch" vor Mund und Nase auf.