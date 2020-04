Der Handelsverband Sachsen hat auf eine rasche Öffnung von Einkaufszentren und größeren Geschäften gedrängt. Das sei ein notwendiger nächster Schritt, sagte Hauptgeschäftsführer René Glaser am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es lägen für Einkaufszentren, Möbelhäuser, Elektromärkte sowie Waren- und Modehäuser entsprechende Hygieneschutzkonzepte vor. Glaser kritisierte die seiner Ansicht nach "willkürliche Grenze" von 800 Quadratmetern, bis zu der Geschäfte wieder öffnen dürfen.

Vorstoß von Kretschmer

Er begrüßte daher den jüngsten Vorstoß von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer zu einer Lockerung als einen "ersten Schritt". Glaser machte zugleich deutlich, dass diese Lösung dem Handel aber nicht ausreiche: "Wir fordern in einem nächsten Schritt, dass der gesamte Einzelhandel unter Auflagen wieder öffnen darf."

Am Sonntag hatten Kretschmer und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff angekündigt, die Vorgabe für große Geschäfte in beiden Bundesländern lockern zu wollen. Wer seine Verkaufsfläche mit der "Kordellösung" auf 800 Quadratmeter begrenzt, soll Anfang Mai unter den geltenden Schutzregeln öffnen können. Bei der Bund-Länder-Entscheidungsrunde am 6. Mai wollen sich beide Länder dann dafür einsetzen, dass größere Geschäfte normal öffnen können - wenn sie die geltenden Schutzstandards einhalten.

"Gute Erfahrungen"

Bisher habe es gute Erfahrungen mit der Wiedereröffnung gegeben, in anderen Bundesländern auch mit der Öffnung von Teilflächen, so Glaser. Abstandsregeln und Hygienevorschriften würden eingehalten. Auch große Einkaufszentren könnten die Regeln problemlos umsetzen, so Glaser. Über die Parkplätze könnte dafür gesorgt werden, dass nicht zu viele Besucher kommen, in den Einkaufszentren könnte man eine entsprechende Wegführung durchsetzen, Durchsagen und Schilder können auf die Einhaltung der Regeln hinweisen. Es sei existenziell wichtig, dass auch Läden mit mehr als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche bald wieder öffnen könnten, so Glaser.

Seit Mitte März müssen Einkaufszentren aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen bleiben. Bildrechte: imago images/Jochen Tack

Wenn wir hier nicht schnellstmöglich handeln, dann leidet der Einzelhandel massiv darunter bis hin zur Geschäftsaufgabe. René Glaser Hauptgeschäftsführer Handelsverband Sachsen

Lockerungen seit einer Woche

Seit einer Woche können die Menschen in Sachsen wieder in Geschäften mit einer Verkaufsfläche bis zu 800 Quadratmetern einkaufen. Bei Kfz-, Fahrrad- und Buchhändlern ist die Größe egal, ebenso bei Bau- und Gartenmärkten. Große Einkaufszentren sind bisher aber geschlossen. Zugleich gilt seither eine Maskenpflicht beim Einkauf sowie in Bussen und Bahnen.

