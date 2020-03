Hebammen sind jetzt vor Probleme gestellt, die es bis dato nicht gab. Das ist das allererste Mal in der Geschichte, dass es so eine Pandemie gibt und von daher herrscht erst einmal große Verunsicherung. Was ist das Richtige? Inwiefern kann man die Frauen betreuen? Inwiefern schützt man sich selbst? Es gibt kaum Schutzmittel für die freiberuflich tätigen Hebammen. Desinfektionsmittel sind ausverkauft. Auch was Mundschutz und Schutzkleidung betrifft, ist die Situation ungeklärt. Es fühlt sich keiner so richtig zuständig dafür. Und natürlich müssen die Hebammen die Verunsicherungen der Schwangeren und frisch-entbundenen Frauen auffangen. Auch die hängen ja ein Stück weit in der Luft und wissen nicht so richtig, was jetzt ist.