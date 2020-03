Hilfsorganisationen in Sachsen wollen gebündelt während der Corona-Krise Menschen in Not unterstützen. Dafür haben sie in Kooperation mit dem sächsischen Sozialministerium die Internetseite "Team Sachsen" erstellt. Nach Angaben des Vorstandsvorsitzenden des DRK Sachsen Rüdinger Unger soll durch die Webseite das freiwillige Engagement der Bürger bei Katastrophenlagen besser koordiniert werden.



Bürger können sich unter teamsachsen.de registrieren und werden dann bei Bedarf durch die Hilfsorganisationen kontaktiert. Ab kommender Woche können sich dann auch Menschen, die Hilfe benötigen, auf der Webseite melden.