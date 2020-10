An den Ferienwochenenden gilt in der S-Bahn Mitteldeutschland ein Ticket für zwei Fahrgäste. Die Aktion gilt an den Wochenenden 17. und 18. Oktober, 24. und 25. Oktober sowie 31. Oktober und 1. November in S-Bahnen, Nahverkehrszügen, Trams und Bussen und richtet sich an alle Fahrgäste im Verbundgebiet. Jede Einzelfahrkarte gilt an den genannten Wochenenden automatisch für zwei Personen. "Wir wollen daran erinnern, wie unkompliziert die attraktiven Ausflugsziele in der Region mit Bus und Bahn erreicht werden können", so Frank Bretzger, Leiter Produktmanagement der S-Bahn Mitteldeutschland.