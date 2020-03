Seit Freitag können tschechische und polnische Berufspendler Geld beim Freistaat beantragen, dass sie für eine vorübergehende Unterkunft in Sachsen benötigen. Diese Unterstützung hatte die sächsischen Landesregierung am Mittwoch beschlossen. Damit soll das Gesundheitssystem des Freistaats in Zeiten der Coronavirus-Krise nicht weiter durch Personalengpässe belasten und arbeitsfähig gehalten werden.