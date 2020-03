"Wir können es aber nicht genau einschätzen", betont Lemm. Sie ist sich mit ihren Amtskollegen in anderen sächsischen Großstädten, mit denen sie "gut vernetzt" sei und engen Kontakt halte, aber in der Grundannahme einig: "Der Druck steigt." Davon geht auch Sebastian Zapff aus, der beim Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes in Dresden für die Fachberatung zur Kindeswohlgefährdung zuständig ist.



Die Familienhelfer seien angehalten, ihre Arbeit weiter zu leisten - in der Regel telefonisch, bei stark gefährdeten Familien persönlich, "unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen". Und weil gegenwärtig andere Hilfs- und Betreuungs-Angebote wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt seien, gebe es im Augenblick auch genügend Familienhelfer. Das aber, so Zapff, dürfte sich "nach Aufhebung der Ausgangsbeschränkung und Wiederaufnahme des vollen Umfangs der Tätigkeiten" schnell wieder ändern.