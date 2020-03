25.03.2020 | 15:44 Uhr Coronahilfe für Landwirtschaft und Nachbarschaftshilfe boomt

In Zeiten von Corona gibt es neue Plattformen im Internet für die Nachbarschaftshilfe und Erntehelfer. Auf nebenan.de und daslandhilft.de werden Hilfesuchende und Helfer zusammengeführt. Während bei der Nachbarschaftshilfe schon viele Helfer vermittelt wurden, stehen die Erntehelfer in Sachsen noch in den Startlöchern.