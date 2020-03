Sachsen will für Klein- und Kleinstunternehmen einen Hilfsfonds einrichten. Das sagte der sächsische Wirtschaftsminister Martin Dulig auf einer Pressekonferenz am Abend in Dresden.

Dabei soll es sich Dulig zufolge um ein sogenanntes öffentliches Darlehen handeln, das über die Sächsische Aufbaubank vergeben wird. Das Darlehen soll zinsfrei und und für die ersten drei Jahre tilgungsfrei vergeben werden. Pro Antragsteller seien bei einer Laufzeit von acht Jahren bis zu 50.000 Euro möglich. In Ausnahmefällen könnten auch bis zu 100.000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Die Bedingungen und Antragsverfahren werden derzeit noch erarbeitet. Mit der Umsetzung soll Dulig zufolge in der kommenden Woche begonnen werden.

Trotz aller Hilfsmaßnahmen, die der Freistaat ergreifen will, werde es viele Menschen geben, die in eine Arbeitslosigkeit gehen müssen, sagte Klaus-Peter Hansen, Vorsitzender der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Sachsen. Die Arbeitsagentur werde die Betroffenen dabei unterstützen, ihren Lebensunterhalt zu sichern, so Hansen. Alle Anträge für Leistungen des Arbeitsamtes seien mittlerweile online verfügbar - für Arbeitslosengeld und Arbeitslosengeld II, aber auch für Kurzarbeitergeld. Eine schnelle Entscheidung werde so möglich sein.