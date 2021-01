Corona-Panedmie Was hinter Sachsen Impfplattform steckt

In Zeiten, in der das Leben hauptsächlich im Internet stattfindet, sind nicht funktionierende Online-Plattformen ein Ärgernis. Das mussten in letzter Zeit vor allem Lehrende und Lernende in Sachsen am eigenen Leib erfahren. Auch beim Start des sächsischen Impfportals Anfang der Woche ruckelte es gewaltig. Doch wie funktioniert so ein Portal eigentlich? Wie groß wird dort Datensicherheit geschrieben? MDR SACHSEN hat mit dem Betreiber des Portals, der Telekom, und desen Auftraggeber, dem Deutschen Roten Kreuz Sachsen, gesprochen.