Das gilt für Hochzeiten in Sachsen Für die Teilnahme an Trauungen (standesamtliche oder kirchliche Trauungen) gelten keine Beschränkungen der Teilnehmerzahl, wenn die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. Die Standesämter und Kirchen können jedoch die Teilnehmerzahl begrenzen.



Für die anschließenden Feiern und Zusammenkünfte gelten wiederum die Kontaktbeschränkungen. Das heißt, es dürfen derzeit nur die Mitglieder des eigenen Hausstandes plus eine weitere Person und deren Partnerin/Partner daran teilnehmen. Sozialministerium Sachsen