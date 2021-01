Nele geht in die 7. Klasse des Gymnasiums in Borna, zumindest wenn die Schule gerade nicht geschlossen ist. Seit Mitte Dezember lernt die Schülerin zu Hause - auch das ist eine Art Homeoffice. Mutter Tanja erzählt: "Wie gut das mit dem Lernen klappt, ist natürlich auch tagesformabhängig. Was ich aber beobachten kann: Die Lehrer sind deutlich besser vorbereitet als im Frühjahr."



Als zum ersten Mal die Schulen geschlossen waren, seien die Schüler geradezu mit Aufgaben überschüttet worden, berichtet Tanja. Inzwischen schickten die Lehrer am Vortag oder am Morgen einige Aufgaben, die für den jeweiligen Wochentag gedacht seien. "Und es gibt jetzt Fristen. Also beispielsweise muss etwas bis Freitag erledigt sein, dann wird auch die Aufgabe kontrolliert. Teilweise gibt es auch Noten. Im Frühjahr hatte man noch das Gefühl, es ist völlig egal, was man schafft oder auch nicht. Natürlich war die Motivation damals im Keller."

Kater Chilli hat wichtige Aufgaben

Kater Chilli liebt die Wärme der Laptop-Tastatur. Das stört zwar Schülerin Nele beim Lernen, dafür hilft der Kater an anderer Stelle. Bildrechte: Tanja Böer Die Eltern der 12-jährigen Nele sind tagsüber arbeiten - allein ist das Mädchen aber nicht. Immer an ihrer Seite oder auch mal auf der Tastatur des Laptops liegt Kater Chilli. Im Sommer wird er ein Jahr alt und hat schon jetzt eine wichtige Aufgabe: "Chilli ist ein zuverlässiger Wecker, wenn wir Eltern schon aus dem Haus sind. Wenn ihm langweilig wird, weckt er Nele auf und der Tag geht los", erzählt Mutter Tanja. Der Stubentiger findet es natürlich toll, dass nun den ganzen Tag jemand zu Hause ist.



Damit es Schulkind Nele nicht zu langweilig wird und sie wenigsten eine Art von Klassengemeinschaft hat, trifft sie sich ab und zu mit anderen Schülerinnen und Schülern zum Video-Chat. So können sie die Aufgaben auch gemeinsam lösen. Dass ihre Tochter so selbstständig ist, macht Mutter Tanja richtig stolz. "Da gibt es auch ein dickes Lob von mir, dass es so gut klappt. Und ich kann mich auch darauf verlassen: Wenn Nele nicht weiterkommt oder etwas ist, ruft sie an. Das ist wirklich toll!"

Friederike hatte gerade die Eingewöhnung ihres kleinen Sohnes abgeschlossen, nun klettert der Einjährige tagsüber auf seiner Mutter umher. Von der Elternzeit ins Homeoffice - keine einfach Umstellung. Bildrechte: Friederike Kühn Seit Mitte Dezember ist auch Friederike aus Dresden im Homeoffice - mit ihrem Freund und ihren zwei kleinen Söhnen. Das ist nicht immer so einfach, erzählt die 38-Jährige, bisher habe es aber immer geklappt: "Viele meiner Kollegen gehen ja noch ins Büro. Für die sind es ganz normale Arbeitstage mit Terminen und Besprechungen. Ich bin so ziemlich die einzige mit Kindern zu Hause und das merkt man dann auch." Soll heißen: Die Kollegen laden zu Besprechungsterminen ein, an denen Friederike von zu Hause teilnehmen soll. Mit zwei Kindern im Kita-Alter ist das aber nicht so einfach - am besten arbeitet es sich schließlich, wenn wenigstens der einjährige Sohn Mittagsschlaf macht.



"Ich bin ehrlich", erzählt die Angestellte, "zum Arbeiten komme ich nicht immer. Ja, ich reagiere auf Mails und kann am Tagesgeschehen teilnehmen. Aber abends setze ich mich auch nur hin, wenn es wirklich sein muss und jemand auf eine Zuarbeit von mir wartet. Ich setze mich dann nicht hin, um für mein Gewissen noch zwei Stunden gearbeitet zu haben." Schließlich habe sie auch vorher Beruf und Privates strikt getrennt, ein wenig Freiraum will sich Friederike auch jetzt bewahren.

Arbeiten im Bett oder Kinderzimmer

Ein richtiger Arbeitsplatz fehlt allerdings. Ihre Arbeit für die Verwaltung eines Wohlfahrtsverbands erledigt Friederike häufig im Kinderzimmer ihres Einjährigen - oder auch mal mit dem Laptop im Bett. Dass sie gerade nicht die volle Leistung bringen kann, wisse ihr Chef: "Ich habe da seine ganze Unterstützung. Die Absprachen mit ihm sind super. Meine Stunden erreiche ich nicht, aber Hauptsache ich schaffe irgendwie meine Arbeit. Und das funktioniert am Ende."