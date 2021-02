Der Philologenverband Sachsen schreibt in einer Stellungnahme, dass Lehrkräfte nicht zur Zielscheibe öffentlicher Auseinandersetzungen in sozialen Netzwerken gemacht werden dürften. Die Lehrergewerkschaft GEW beklagt in einem Brief, dass sich das Kultusministerium "öffentlich an der stets wohlfeilen Lehrerschelte" beteilige. Auch der sächsische Lehrerverband teilt die Kritik. Auf Nachfrage von MDR Sachsen teilte der Verband mit, dass er fürchte, dass so ein Keil zwischen Lehrer und Eltern getrieben werde.