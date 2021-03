Bildungsgpolitik Um Wissenslücken zu füllen - Sachsens Landesschülerrat für Osterschule

Hauptinhalt

Am Montag beginnt der Präsenzunterricht an weiterführenden Schulen in Sachsen wieder. Viele Eltern sorgen sich um die Zukunft ihrer Kinder, die wochenlang zu Hause lernen sollten. Werden sie Wissenslücken aus mittlerweile zwei Lockdown-Phasen je wieder aufholen können? Manche verlangen, dass das Schuljahr wiederholt wird. Der Landesschülerrat hat ein paar andere Ideen.