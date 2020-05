Auszüge aus Zuschriften an MDR SACHSEN zum Thema Schule "Laut Kultusminister Christian Piwarz öffnen ab 06. Mai 2020 endlich die Schulen wieder ihre Pforten für die Schüler. Auch wenn die Schüler in Gruppen aufgeteilt werden sollen, ist es doch mehr als logisch, dass niemals der Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann, wenn die Schüler Pausen haben oder sich im Hof bewegen und ebenso ist das nicht machbar beim Sportunterricht. Auch über eine Maskenpflicht habe ich nichts gefunden. Wenn Schulen also unter diesen Voraussetzungen öffnen öffnen dürfen, warum bleiben dann weiterhin Kindergärten und Spielplätze geschlossen?"



"Meine Tochter gehört zur Risikogruppe. Heute hätte für sie die Schule (Abschlussklasse) wieder begonnen (freie Schule). Seit letzter Woche konnte mir selbst das Ministerium keine Auskunft geben, wie mit Risikogruppen von Schülern umgegangen wird. Heute musste meine Tochter die Erfahrung machen, dass die Auflagen in ihrer Schule nur teilweise eingehalten wurden, weshalb ich sie wieder abholte. Wer kontrolliert die Einhaltung der Auflagen in den Schulen (auch in den freien Schulen)? Was ist mit Schülern, die zur Risikogruppe zählen?"



"Ich finde es ja gut, dass die Kinder wieder in die Schule gehen dürfen. Nun kommt aber das Problem, was unser Kultusminister nicht wahrhaben möchte, oder nicht sieht. Ich bin seit 42 Jahren Omnibusfahrer im Landkreis Zwickau. Es werden demnächst nicht zwei oder drei Kinder in den Schulbus einsteigen, es werden mehr sein. Kinder sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Der Mindestabstand von 1,50 Meter in einem Omnibus ist somit nicht gewährleistet, ebenso an einer Haltestelle."