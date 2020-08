Etwa 3.500 Studierende aller Fachrichtungen und Studienlevel haben an der Befragung des StuRa zu den Studienbedingungen unter Corona teilgenommen. Das sind zehn Prozent aller Studierenden der Universität Leipzig. Über 80 Prozent der Befragten gaben an, dass sie durch die digitale Lehre erheblich mehr Schwierigkeiten hätten, Kontakt zu Kommilitonen aufzubauen und zu halten als im normalen Präsenzbetrieb. Über 60 Prozent der Befragten schätzten zudem ihre Arbeitsbelastung als deutlich oder etwas höher im Vergleich zum Vorsemester ein.

Alina Mailach vom Fachschaftsrat für Informatik hat maßgeblich an der Befragung mitgearbeitet. Sie sagt, das wichtigste Anliegen der Studierenden sei die Öffnung des Campus: "Neben dem Sozialleben sind auch essenzielle Teile des Studiums, wie Gruppenprojekte betroffen. Aber auch das Lernen zuhause ist für viele kaum bis gar nicht möglich. Entscheidend ist neben der Campusöffnung auch das Zugänglichmachen von Gruppenarbeitsräumen und PC-Pools". Obwohl die Mehrheit der Studierenden gut genug technisch ausgerüstet sei, um digital am Studium teilzunehmen, sagten knapp 70 Prozent der Befragten, sie könnten ihr Privatleben und den Studienalltag eher nicht oder gar nicht so gut koordinieren wie vor der Corona-Krise.

Christopher Hermes ist Referent für Lehre und Studium im StuRa und Vertreter im Uni-Senat. Er benennt die positiven Aspekte, die die Umfrage gezeigt hat. Dazu gehöre die Zufriedenheit der Befragten mit ihren Uni-Lehrern: "Die Dozierenden zeigen fast alle großen Einsatz und das kommt bei den Studierenden an. Daher ist es unbedingt notwendig, dass die Lehre auch finanziell gesichert bleibt, um den Herausforderungen durch das Hybridsemester in den nächsten Monaten gewachsen zu sein", so Hermes. Jeweils etwa zwei Drittel der befragten Studierenden gaben an, dass ihre Dozierenden sich um ihren Lernerfolg kümmern und sich bemühen, qualitativ hochwertige Lehre bereitzustellen.